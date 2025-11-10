朝のドル円は１５３円７０銭台での推移＝東京為替 朝のドル円は１５３円４０銭台での推移。先週末は１５３円台前半を中心とした推移から、引けにかけてやや上昇。週明けも少しドル高圏推移。 USDJPY153.72