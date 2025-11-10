人気女芸人が、母親が警察に捕まった過去とその衝撃の理由を告白。「ほんま？」と千鳥のノブが驚愕するシーンがあった。【映像】母親が警察に捕まった人気女芸人&衝撃の理由『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。この日