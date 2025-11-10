今回は、義母と同居中の女性が、義母の嫌味に完全にブチ切れたエピソードを紹介します。家事を一切しないくせに…「義母と同居中ですが、義母は私のやることに文句ばかりでウンザリ。私の作った食事には毎日のようにケチをつけ、だったら自分で料理すればいいのにと思いますが、義母は一切家事をしないんです。また洗濯物についても、この前『こんな天気のいい日に部屋干しなんて……』と嫌味を言われブチ切れました。義母に以前、