【連載】谷口彰悟「30歳を過ぎた僕が今、伝えたいこと」＜第29回＞    ◆【連載・谷口彰悟】第１回から読む＞＞◆第28回＞＞リハビリ中にダントツでうれしかった瞬間「芝生の匂いを嗅いだ」10月14日、東京スタジアム──。谷口彰悟が364日ぶりに日本代表のユニフォームを着てピッチに立った。昨年11月8日のベルギーリーグ・メヘレン戦で負傷し、告げられた診断は左足首のアキレス腱断裂。日本に戻って懸命なリ