【オランダ・エールディビジ第12節】(アデラールスホルスト)ゴー・アヘッド 2-1(前半1-0)フェイエノールト<得点者>[ゴ]M. Deijl(13分)、D. James(86分)[フ]渡辺剛(89分)<警告>[ゴ]R. Margaret(45分+1)、M. Deijl(50分)[フ]ルシアーノ・バレンテ(10分)観衆:10,116人