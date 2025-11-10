早稲の水田が広がる地に、大隈重信が東京専門学校を創立したのは1882年。その後、早稲田大学と呼ばれるようになり、多くの学生、教授たちの集う地として発展し、今も多くの老舗が残る。今回は、学生はもちろん近隣のビジネスマンも通う居酒屋、喫茶店、さらに今話題の店などを集めてみました。学生街に佇む宿木で味わう絶品おでんと粋な風情『志乃ぶ』＠早稲田都電の停留所からすぐの細い路地を入った先に、赤提灯が並んでいる。こ