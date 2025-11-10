― ダウは74ドル高と反発、米政府機関の閉鎖解除に向けた協議進展に期待する買いが優勢 ― ＮＹダウ 46987.10 ( +74.80 ) Ｓ＆Ｐ500 6728.80 ( +8.48 ) ＮＡＳＤＡＱ 23004.54 ( -49.46 ) 米10年債利回り4.096 ( +0.011 ) ＮＹ(WTI)原油 59.75 ( +0.32 ) ＮＹ金 4009.8 ( +18.8 ) ＶＩＸ指数19.08 ( -0.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50410 ( +100 ) シカ