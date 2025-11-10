醍醐虎汰朗と中川大輔がダブル主演する11月20日スタートのドラマ『ifの世界で恋がはじまる』（MBSほか）の追加キャストとして、葉山侑樹、芳村宗治郎、萩原護、土佐和成、こばやし元樹の出演が決定。エンディング主題歌はUNFAIR RULE「内緒」に決まり、同曲を使用した予告編、ドラマポスタービジュアルも解禁された。【動画】純愛×パラレルワールドが幻想的な映像美とともに描かれる！ドラマ『ifの世界で恋がはじまる』予告編