柄本佑が主演を務め、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』の追加キャストとして、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、石橋蓮司、沢口靖子の出演が発表された。【動画】“あの夜”の真相とは？ 『木挽町のあだ討ち』本編映像本作は、第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名時代小説『木挽町のあだ