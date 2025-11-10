◆大同生命ＳＶリーグ第３節大阪Ｂ３−０東レ静岡（９日・三島市民体育館）東レ静岡は首位・大阪Ｂにストレートで敗れ、４連敗となった。これまで勝敗が並んでいた日鉄堺が北海道に勝利し、最下位に転落した。第１セットこそ２３―２５と終盤まで競り合ったが、元日本代表・西田有志（２５）ら、相手の強烈なサーブに苦しめられ、３セットを連取された。阿部裕太ヘッドコーチ（４４）は「強いサーブに押され、ブレイクさ