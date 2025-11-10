RB大宮の宮沢監督が水戸戦を総括したJ2リーグは11月9日に第36節を各地で行い、4位のRB大宮アルディージャは首位の水戸ホーリーホックとアウェーで対戦した。敗れれば他会場の結果次第で水戸のJ1自動昇格が決まり、J2の自動昇格枠が1つなくなるという一戦で、大宮はFW杉本健勇の2ゴールで勝利。宮沢悠生監督は試合後の会見で「スタートの選手達だけでなく、途中から出た選手も、全員が100％のプレーを出し切ってくれた」と選手へ