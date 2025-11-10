「塩は少ないほどいい」とする考え方には、科学的に見て再考の余地があります（写真：NOV／PIXTA）「健康のために、減塩しなきゃ」そう思っている方も多いのではないでしょうか。塩は「どれだけ摂るか」よりも、「どんな塩を選ぶか」の方が大切と語るのは、『美しい人はこれを食べない』を上梓したヘーラト新井寿枝氏です。同書から一部を抜粋・再構成してご紹介します。減塩よりも「塩の質」を見直す「健康のために、減塩しなきゃ