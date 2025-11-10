ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことが、8日にわかった。42歳。晋平太さんのX（旧ツイッター）アカウントで、親族によって発表された。葬儀は近親者のみで執り行われたこともあわせて発表された。 【写真】在りし日の晋平太さんと撮影した写真仲の良さが伝わってくる 公開された文書では晋平太さんの遺族一同の署名で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。公表と