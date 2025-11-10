5日の日経平均前引けを眺める人々。一時は前日比2424円安まであった（写真：つのだよしお／アフロ）先週の5日（水）に起きた「日経平均株価一時2424円安」は、投資家心理を凍らせた。4月上旬に底を離れて以降、このような暴落はなかったからだ。まさに株式市場における「木枯らし1号」となった。市場に｢木枯らし1号｣が吹いたが「片道」にはならず「海に出て木枯らし帰るところなし」は、1944（昭和19）年に俳人山口誓子が伊勢湾の