エヌビディアに先端人工知能（AI）半導体チップ注文が殺到する中で、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が世界最大の半導体ファウンドリー（委託生産）企業TSMCに生産拡大を要請した。韓国に優先供給を約束したブラックウェルグラフィック処理装置（GPU）の供給も前倒しされるか注目される。ロイター通信などによると8日に台湾の新竹で開かれたTSMC年次スポーツ大会を訪れたフアンCEOは、「ブラックウェルチッ