終活は前向きの活動「終活」という言葉を聞いて、あなたは何を想像するだろうか？もしかしたら、少しばかり重々しい響きを感じる方も多いと思います。「死」という避けられないテーマを前に、身構えてしまうのは自然なことです。しかし、かつては「死に支度」といった側面が強調されがちだった「終活」も、近年では「残りの人生を充実させる」「家族に負担をかけない」「自分らしく生き抜く」といった、未来志向の意識が強くなりま