＜情報最前線：エンタメ音楽＞山下達郎（72）は今年、デビュー50周年を迎えた。5月から、83年〜93年に発売されたMOONレーベルのアルバム6作品がアナログ盤とカセットで再発売。5日には、2年ぶりのダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVEON」をリリースした。2日付芸能面掲載の「日曜日のヒーロー」に続くインタビュー第2回は、双方の魅力に迫るとともに、自身の50年とともに、日本の音楽の50年について聞いた。【村上幸将