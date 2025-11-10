KARAのメンバーとして、俳優・知英として、韓国と日本で活躍する知英さん。以前、本連載で、韓国における「食」の大切さについて語ってもらった。大きな反響があったそのインタビューを深掘りすべく、再度、韓国の人にとってのご飯の存在、国民食ともいえるキムチの魅力などをお聞きした。韓国では朝昼晩食べるのは当たり前韓国には、日本にはない「食」にからめた言葉や挨拶がある。韓国ドラマや映画にも、「おはよう」の挨拶とし