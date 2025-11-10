悪習慣を断ち切るにはどうすればいいのか。翻訳家の宮崎伸治さんは「ハーバード大学心理学講師が提唱した“20秒ルール”が応用できる」という。海外の名著から一流の習慣をまとめた『世界の一流は朝・昼・晩に何をしていたのか』（青春出版）から一部抜粋して紹介する――。※本稿は、宮崎伸治著『英米の名著から翻訳家が発見！ 世界の一流は朝・昼・晩に何をしていたのか』（青春出版社）の一部を抜粋・再編集したものです。写真