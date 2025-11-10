グランドプリンスホテル大阪ベイは、アフタヌーンティー「Marron Collection」を10月18日から11月30日までの土休日に実施する。和栗やフランス産マロンを使ったモンブランシュークリーム、チョコレートタルト、みずみずしく爽やかなパンナコッタ、マロンペーストを練り込みつつ和栗がごろっと入ったチーズケーキなどを三段スタンドで提供し、各人にモンブランパフェを付ける。またパンケーキを6種のコンディメントによるブッフェ形