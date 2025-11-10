セリエA第11節が9日に行われ、インテルとラツィオが対戦した。クリスティアン・キヴ新監督のもとでスクデット奪還を目指すインテルは、前節終了時点で首位ナポリと「1」ポイント差の2位に位置。第8節ではそのナポリとの上位対決に敗れたものの、その後はチャンピオンズリーグ（CL）含めて公式戦3連勝としっかり立て直している。一方のラツィオは開幕後の4試合で3敗と不安定なスタートを切ったが、その後は6戦無敗と好調を維持