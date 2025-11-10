忘年会や新年会の幹事になったら、何に気をつけなければいけないのでしょうか？ 関係者に好印象を与え、評価を高める幹事の振る舞い方とはどのようなものでしょう。『コンサルだけが知っている伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏に、具体的な解決策を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）必要情報を漏れなく正確に伝える忘年会などの幹事を務めることは、各方面に顔を広げる絶好の機会です。幹事は、