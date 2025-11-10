■日本が誇るアニメ産業の「構造的問題」日本のアニメ産業が「世界で戦える基幹産業」になるために本当に必要なこととは何か――。この問いに向き合うシンポジウムが10月29日、情報法制研究所（JILIS）のコロキウムとして開催されました。ゲストとして登壇したのは、シンエイ動画顧問で日本動画協会理事の入江武彦さん。パネルでは新潟大学の鈴木正朝教授と弁護士の板倉陽一郎先生、そして本稿筆者の山本一郎で「アニメ制作業界の