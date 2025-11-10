道南いさりび鉄道の泉沢ー釜谷間で9日午後１１時５０分ごろ、貨物列車がクマが衝突し動けなくなった影響により、一部の列車に運休が発生しています。【運休】・木古内 6:24発函館行き全区間運休・木古内 7:12発函館行き全区間運休・函 館 6:50発木古内行き 全区間運休https://www.shr-isaribi.jp/traininfo/14963/道南いさりび鉄道ホームページで最新情報の確認を