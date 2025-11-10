新型「ハイラックス」まもなく世界初公開！トヨタのタイ法人は、ピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルを本日2025年11月10日に世界初公開する予定です。すでにティザー画像や映像が公開され、SNSでも話題となっていますが、10年ぶりに実施されるフルモデルチェンジでは、デザインやパワーユニットなどが大幅に刷新されることが予想されています。トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新へ【画像】超カッコい