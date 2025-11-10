第６０回デイリー杯２歳ステークス・Ｇ２は１１月１５日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。キャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は、中京２歳Ｓを勝ってデビュー２連勝。新馬戦も含め、最後の伸びが強烈で、距離延長でも問題なく対応できそう。アドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は新馬戦で鋭い決め手を発揮して勝利。重賞のここでも素質は上位と思