¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦·è¾¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ£²£±¡¼£±£³À»¸÷³Ø±¡¡Ê£¹Æü¡¦±ó½£Æç³¤ÉÍ¸ø±àµåµ»¾ì¡Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤¬£²£±¡½£±£³¤ÇÀ»¸÷³Ø±¡¤ò²¼¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£±£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£æÆÍÎ¤ÏÁ°È¾³«»Ï£³Ê¬¡¢£Ó£ÈÂ¼ÅÄ¸×ÂÁÏ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬¼éÈ÷¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¿·¿ÍÀï¡¢¸©ÁíÂÎ¡¢£·¿ÍÀ©¤ËÂ³¤¯¸©£´´§¤òÃ£À®¤·¤¿æÆÍÎ¤Ï¡¢£±£²·î£²£·Æü³«Ëë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£