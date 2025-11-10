好評を頂いている堀真珠さんの連載、いよいよ今回から本人に真珠ワールドを語っていただきます。まずは生い立ちから、父親のスパルタ教育でジュニアゴルファーとなった真珠さんは、どんな人生を歩むのか。そして親の指導に納得できたのか？その顛末をお聞きください。ちょうど宮里藍ちゃんブームの時に現在ティーチングプロのお仕事をさせて頂いてますが、そこに至るまでは紆余曲折がありました。今回はその話をさせて頂きます