リスキリングのために国が給付金2025年10月、厚生労働省は雇用保険に「教育訓練休暇給付金」の新設を発表。これは、企業などで働く人がスキルアップのために休暇を取る際に、給付金が出るというものだ。この制度を使えば、会社を辞めなくてもリスキリング（学び直し）ができるほか、訓練・休暇期間中の生活費の心配も少なくなる。リスキリング規模はどんどん拡大している。2023年5月に経済産業省が発表した「リスキリングを通じた