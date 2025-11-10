元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が５日付で自身のＳＮＳを更新。大学の学園祭に出演したことを報告した。「昨日は関西大学の学祭でした来てくださった皆様、ありがとうございました！！！」と投稿。ピンクのバルーンが並べられた、控室とみられる場所で、頰づえをつき、ほほえみを浮かべる様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎてヤバい」「可愛いの渋滞です」「ビジュ良すぎます」「