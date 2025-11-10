モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が５日付で自身のＳＮＳを更新。私服コーデを披露した。「一目惚れのセットアップこんなにも目が合わない？」と投稿。全身デニム姿で黒縁メガネをかけ、視線をカメラに合わせないようにポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「めちゃ知的でかっこいい」「ベストジーニスト！」「こっちみてー！！」「センス光ってるね」といったコメントがあがった。