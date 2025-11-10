ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が２日付で自身のＳＮＳを更新。ギャルになった姿を披露した。「ラブブじゃなくてうさぁーりん」と投稿。ファーのコートにヒザ上１５センチ丈のヒョウ柄のスカート、厚底ブーツを合わせたスタイルで、ポーズを取る様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「平成ギャルあーりん可愛すぎる！！！」「マジすげぇ」「心臓止まるかと思った！」「最強では！？」「脚ぃーー！」といった