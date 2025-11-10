誰にでも「コンプレックス」はあります。しかし、それをきっかけに人生を大きく変える経験をする人も少ないでしょう。そんな、自身の劣等感を原動力にして歩んできた日々を描いたエッセイ漫画『コンプレックスと進む道』（作・daydayさん）が話題を集めています。【漫画】『コンプレックスと進む道』（全編を読む）物語は、元ファッションモデルのdaydayさんが、自身の過去を静かに振り返る場面から始まります。「全ての経験は今に