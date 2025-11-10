過剰債務や物価高、人手不足などで2024年度の企業倒産は1万144件（前年同期比12.0％増）と、11年ぶりに1万件を超えた。経済的に苦境に陥るおそれのある事業者が早い段階での事業再生に取り組む環境を整えるため、2025年6月に早期事業再生法（※1）が成立。26年12月中旬までに施行される。私的整理は、純粋私的整理とルールに基づいて対象債権者と債務者の合意を目指す準則型私的整理に分けられる。後者で有名なのは、事業再