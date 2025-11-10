あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……魚座あなたの優しさが輝く日。自分では「些細なことだ」と感じても、その温かい行動は、相手にとっては大きな支えとなり、心からの感謝が返ってくるはずです。もし、困っている人を見つけたら、迷わず即行動に移してみましょう。★第2位……蟹座甘くロマンチックな愛が溢れ