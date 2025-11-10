＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】大の里も目を細めた驚きの懸賞の束横綱・大の里（二所ノ関）が小結・高安（田子ノ浦）を寄り切りで下し、順調に白星スタート。隙を見せない圧巻の強い横綱相撲に館内は大きく沸いたが、その一方で受け取った大の里が思わず目を細めた行司から受け取った分厚すぎる懸賞金にネットが騒然。「俺の一年分の給料が一日で」「懸賞金すごい」など驚きの声が相次いだ。