フィリピンのセシリア・オエバンダ=パシスは1991年、誘拐され性産業に売られた子どもたちを救うため「ボイス・オブ・ザ・フリー」を設立した。彼女の活動は、かつてないほど重要になっている。【画像】殺害された「17歳の美少女」──罪なき未成年が被害者にマニラ郊外の山中に隠された避難所「センター・オブ・ホープ」。そこで13歳の少女アリアナは震える声で語り始めた。「11歳のとき、祖父との間に子供ができました……」。彼