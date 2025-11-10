スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、大人も子どもも大好きな【中華料理】に関するアンケート結果をまとめてみました。好きなメニューや食べる頻度など、中華料理にまつわるリアルな声を集めました！ ■今回は、「中華料理」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加