「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子が、ファンミーティングのオフショットを披露した。宇野は１０日までに、自身のインスタグラムにチェックのミニワンピース×黒いロングブーツ姿で登場。「ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ大阪公演ありがとう‼︎」とつづり、お笑いトリオ「３時のヒロイン」の福田麻貴との２ショットをアップし、「ファンクラブだからこその距離感と空気感が特別で濃厚で本当に好き。ＭＣの３時