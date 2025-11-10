◆明治安田Ｊ２リーグ第３６節千葉１−１藤枝（９日・フクダ電子アリーナ）藤枝ＭＹＦＣはアウェーで千葉と対戦し、１―１で引き分けた。前半７分、センターバック・楠本卓海（２９）のゴールで先制。同１５分、ＰＫで同点とされたが、後半はＪ１昇格を目指す相手の猛攻をしのぎ、Ｊ２残留へ貴重な勝ち点１をもぎ取った。藤枝が「超攻撃的サッカー」の看板を外し、なりふり構わず勝ち点奪取だ。ＣＫから楠本が値千金の先制