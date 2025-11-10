◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト最終日（９日、ドイツ）女子シングルス決勝で、パリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（日本生命）が初優勝を飾った。決勝で同７位の１７歳・張本美和（木下グループ）との日本勢対決をゲームカウント４―３（１１―４、１１―８、４―１１、６―１１、１１―６、９―１１、１１―９）のフルゲームの激闘の末に制した。同日の準決勝では同学年の盟友で同９位の伊藤美誠