UNFAIR RULEの楽曲「内緒」が、11月20日より放送開始となるドラマ『ifの世界で恋がはじまる』（MBS）のエンディング主題歌に決定した。 （関連：UNFAIR RULE「ここまで連れてきてくれてありがとう」ツアーファイナルで約束した“誰も置いていかない”未来） 同ドラマは、2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版された海野幸原作の小説が、醍醐虎汰朗と中川大輔のW主演にてドラマ化されるもの。不器用で愛おしい、す