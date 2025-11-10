ミス・コリア出身という異色の経歴を持つ韓国女子プロゴルファー、キム・ソルビ（30）の近況が注目を集めている。【関連】ミス・コリア出身女子ゴルファー、美脚ミニスカでラウンド!!キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新し、「試合、スリクソンで頑張ってみます♡」というコメントとともに数枚の写真を公開。そこには、赤い長袖トップスに黒のミニスカートを合わせた華やかなゴルフウェア姿の彼女が写っている。