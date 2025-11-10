●朝からよく晴れて、日中は快晴のところも●北風が流れ込み、空気ひんやり。日中も上着活躍●朝よりも夜の方が気温が低く、あす11日(火)の朝は今季一番の冷え込みの可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう9日(日)県内に雨を降らせた低気圧や前線は東へと離れ、日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置。きょう10日(月)は再び県内に北風が流れ込みやすくなります。 この先、日ざしは十分に届きますが、冷たい北風の影響で気温の