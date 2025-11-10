SUPER EIGHT大倉忠義（40）が9日、都内で自身が編集長を務めるエンタメマガジン「Zessei」創刊記念記者会見に登壇した。アイドル誌の休刊が続く昨今、デビュー前のジュニアタレントの露出機会を増やすべく創刊。書籍の電子化が進む中、紙媒体を選んだ理由について「自分は年代的にもアナログ世代。発売を楽しみにして、手に取ってワクワクしていた時の記憶が良い経験として残っているので、その経験を今の世の中に残したかった」と