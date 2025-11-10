丹精込めて育てられた菊の花が並んだ小田原城菊花展＝５日、小田原城址公園秋の風物詩として親しまれ、今年で７５回目を迎える小田原城菊花展が１６日まで、小田原城址公園本丸広場（小田原市城内）で開かれている。丹精込めて育てられた菊と天守閣との競演が楽しめる。市観光協会と愛好家でつくる小田原清香会の主催で、入場無料。会場には五つの鉢で１組の作品や、垂れ下がるように仕立てられた作品など約５００点を展示。小