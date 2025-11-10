¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¤ÎÂè36Àá¤¬8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü(Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ÏÂçº®Àï¡£8Æü¤Ë2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬°¦É²FC¤Ë4¡Ý0¤Î²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬4°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0¡Ý2¤Ç¹õÀ±¡£3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂçµÜ¤ËÈ´¤«¤ì4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Ïº£Àá¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤Ç¤­¤º¡¢Ä¹ºê¤È1º¹¤Ç¼¡ÀáÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥