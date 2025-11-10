今日10日は、朝より夜の方が冷える所が多く、冷たい風が強まりそう。体感温度も低下するため、重ね着やアウターでうまく調節を。夜は冷える北海道や東北は冬用のアウターを今日10日の日中は、北海道や東北、九州などで昨日9日より気温が低くなり、夜は各地で冷え込みが強まるでしょう。服装でうまく調節してください。夜の服装の目安は、札幌で「ダウンジャケット」、仙台で「冬のコート」となっています。北陸や関東から九州は