LUNA SEA LUNA SEA主催のロックフェス「LUNATIC FEST. 2025」が、11月8日、9日の二日間に渡り開催された。最高潮の熱気と歓声に包まれながら、感動のフィナーレを迎えた。史上最狂のルナフェス2日間を演出した、錚々たるラインナップは下記の通り。■[DAY-1] 11月8日(土) ※出演順Novelbright [STYLE STAGE]lynch. [MOTHER STAGE]GODLAND [STYLE STAGE] シド [MOTHER STAGE] SIAMSOPHIA [STYLE STAGE]MY FIRST STOR