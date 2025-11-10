【政官財スキャニング】#114株高効果は限定的…倒産件数の増加傾向に警戒せよ！ 政府が33カ月ぶり判断引き下げ財界通（以下=財）トランプ米大統領が来日して報道は多かったが、離日して1週間、経済界ではもう話題にならない。大統領来日は、いったい何をもたらしたのかね？政界通（同=政）実は、政界でも同様だ。官界通（同=官）まあ、しょうがないな。そもそも今回の大統領訪日は日本が石破内閣のときに「政権浮揚策」とし